Tekirdağ'da dehşet: Ortağı tarafından bıçaklandı
Tekirdağ Çorlu’da tartıştığı iş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.
Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 1. Sokak üzerinde; iş ortağı olan M.K. ile B.D. arasında iş yerinde anlaşmazlık yaşandı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. M.K.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan B.D. yaralandı. Yaralanan B.D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından M.K. ise asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mazbata CHP'li adayın!
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- İmamoğlu'ndan o ilçe için çağrı...
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- 'Radikal bir değişim kararı aldık'
- HSK'den 'Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme!
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’