Tekirdağ'da dehşet: Ortağı tarafından bıçaklandı

Tekirdağ Çorlu’da tartıştığı iş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:23
Tekirdağ'da dehşet: Ortağı tarafından bıçaklandı
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Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 1. Sokak üzerinde; iş ortağı olan M.K. ile B.D. arasında iş yerinde anlaşmazlık yaşandı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. M.K.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan B.D. yaralandı. Yaralanan B.D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından M.K. ise asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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