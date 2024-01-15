Tekirdağ’da 'kaçak hayvan' operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 adet beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvan ele geçirildi.
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda beslenmesi ve bulundurulması yasak olan 1 adet yabancı tür Suriye Hamsterı (Fare) cinsi, 14 adet papağan tespit edilerek muhafaza altına alınırken 2 adet faturasız havalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili S.S., Ş.B. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
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