Tekirdağ’da 'kaçak hayvan' operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 adet beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvan ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:11
Tekirdağ’da 'kaçak hayvan' operasyonu: 3 gözaltı
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda beslenmesi ve bulundurulması yasak olan 1 adet yabancı tür Suriye Hamsterı (Fare) cinsi, 14 adet papağan tespit edilerek muhafaza altına alınırken 2 adet faturasız havalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S., Ş.B. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.


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