Tekirdağ’da 'kaçak hayvan' operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:11

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:16

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda beslenmesi ve bulundurulması yasak olan 1 adet yabancı tür Suriye Hamsterı (Fare) cinsi, 14 adet papağan tespit edilerek muhafaza altına alınırken 2 adet faturasız havalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S., Ş.B. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.