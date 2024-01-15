Konya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 9'u gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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