Konya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:57
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Abone Ol google-news
Player Alanı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 9'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


konya FETÖ/PDY fetö Operasyon

İlgili Haberler

FETÖ’den aranan eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar’da yakalandı

FETÖ’den aranan eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar’da yakalandı
FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı!

FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı!
1'i FETÖ'den aranıyordu: İzmir'de 2 firari hükümlü yakalandı

1'i FETÖ'den aranıyordu: İzmir'de 2 firari hükümlü yakalandı

En Çok Okunan Haberler