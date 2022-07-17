Tekirdağ'da kağıt fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışmaları başladı. Yangının diğer fabrikalara sıçramasından endişe ediliyor.

İHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 19:43
Tekirdağ'da kağıt fabrikasında yangın
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Kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlatırken, alevler fabrikanın etrafındaki otluk alana da sıçradı.

İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken, diğer yandan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba sarf ediyor.

 


tekirdağ fabrika
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