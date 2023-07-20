Antalya'da orman yangını: 1.5 hektar alan küle döndü!

Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1.5 hektar alan küle döndü.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:53
Antalya'da orman yangını: 1.5 hektar alan küle döndü!
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında ormanlık alanında yangın çıktı.

Ormandan dumanlar yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi.

Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 6 uçak ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1.5 hektar alan küle döndü.


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