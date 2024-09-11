Tekirdağ'da kan donduran olay... Anne tutuklanmıştı... Valilikten '2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar' iddialarına ilişkin açıklama: 4 kişi daha gözaltına alındı!
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek, darbedildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken bebeğin annesi ise tutuklandı. Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada aile üyeleri ve komşulardan oluşan 4 kişi daha gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan annesi Bakiye Yeniçeri’nin tutuklanmasının ardından valilik açıklama yaptı.
'Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'Mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu hakkında basın açıklaması' başlığı taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."
Malkara İlçesinde Gerçekleştiği İddia Olunan ve Sosyal Medyada Yer Alan “Mağdur Çocuğa Cinsel İstismar” Konusu Hakkında Basın Açıklamasıhttps://t.co/31EJdMx0kk pic.twitter.com/XN8q5QFZU1— TC Tekirdağ Valiliği (@tekirdaggovtr) September 10, 2024
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