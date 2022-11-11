Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki 'Pangeo' isimli dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

AA
11 Kasım 2022 Cuma, 18:02
Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi"


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