Tekirdağ’da korkutan yangın: İşçilerin kaldığı konteyner alev aldı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:57

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:57

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi’nde bir inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük çaplı yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler itfaiyeye haber verildi. Havaya yükselen kara dumanlar ilçenin bir çok mahallesinden de görüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, 100 yataklı konteyner ev küle döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.



