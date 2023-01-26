Sebze halindeki yangında alevler gökyüzünü kapladı
Malatya’da sebze ve meyve halinde çıkan yangında alevler gökyüzünü sardı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken maddi hasar meydana geldi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde, kasaların depolandığı açık alanda yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm kasaları sarması ile alev topu gökyüzünü kaplarken o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kısa süreli paniğin yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Bahçeli'ye yönelik sert sözler!
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Ünlü iş insanı yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- Aydemir Akbaş'tan kötü haber
- 'Unuttuğu belgeler var'
- Erdoğan neden aday olamaz
- Sinan Ateş suikastında '4 günlük ölümcül keşif'
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Akdeniz'de korkutan deprem!