Sebze halindeki yangında alevler gökyüzünü kapladı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:54

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 11:54

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde, kasaların depolandığı açık alanda yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm kasaları sarması ile alev topu gökyüzünü kaplarken o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kısa süreli paniğin yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



