Tekirdağ'da marketten yağ çaldı, tutuklandı

Ünal Y. (24) isimli kişi, markette bulunan 5 litrelik teneke yağ çaldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA
18 Ekim 2022 Salı, 16:54
Tekirdağ'da marketten yağ çaldı, tutuklandı
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ünal Y. (24) isimli kişi, markette bulunan 5 litrelik teneke yağ çaldı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Hakkında motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Market Yağ hırsızlık

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