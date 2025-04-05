Tekirdağ'da miras kavgası kanlı bitti

Yayınlanma: 05.04.2025 - 14:54

Güncelleme: 05.04.2025 - 14:55

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. Aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından zanlı M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

5 katlı aile apartmanında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmandaki dairelerin paylaşımı konusunda kardeşi Z.G. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşayan M.G., kardeşinin evine gitti.

Evde kardeşinin bulunmadığını gören M.G., yengesi M.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran saldırgan, yengesi M.G. ve oğlu F.G.’ye ateş açtı. Silah seslerini duyarak yukarı çıkan diğer yeğeni E.B.T.'yi de hedef alan M.G., daha sonra binanın birinci katına inerek yeğeni B.T.’nin yaşadığı daireye yöneldi.

B.T.’ye de silah doğrultan M.G.’nin kurşunları isabet etmezken, B.T., evde bulunan 5 yaşındaki oğlu S.T. ve annesi Ş.U.’yu pencereden dışarı çıkararak canlarını kurtardı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yenge M.G. ile oğlu F.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı E.B.T. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan M.G., olay yerinden kaçamadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.