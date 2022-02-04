Tekirdağ’da okul müdürü okulun kağıtlarını sattığı iddiasıyla açığa alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı.

İHA
04 Şubat 2022 Cuma, 20:02
Tekirdağ’da okul müdürü okulun kağıtlarını sattığı iddiasıyla açığa alındı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kapaklı Belediye Ortaokulu’nun müdürü olan Y.T.'nin, kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını bir kırtasiyeye para karşılığı sattığı öne sürüldü. 

Konuyla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, okula girip çıkanların okul müdürü, yakınları ve kırtasiyeciler olduğunu tespit etti.

A4 KAĞITLARINI KIRTASİYEYE SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kamera görüntülerinde okula ait kağıtların araçlara yüklendiğinin görülmesi üzerine polis, okul müdürü Y.T. ve diğer şahısların ifadelerine başvurdu.

Konuyla ilgili incelemenin ardından okul müdürü Y.T. ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla salıverilen okul müdürü Y.T.’nin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi.

Okul müdürünün kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edildi. 


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