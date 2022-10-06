Tekirdağ'da orman yangını çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 16:22
Tekirdağ'da orman yangını çıktı
Abone Ol google-news

Şarköy ilçesinde Yayaağaç Mahallesi'ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Nedeni bilinmeyen yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter ile söndürme çalışması başlatılırken, karadan Tekirdağ Orman Müdürlüğü ekipleri 1 dozer, 1 greyder, 8 arazör ile  müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Çıkan yangında 3 hektar ormanın zarar gördüğü öğrenildi.


tekirdağ Orman orman yangını

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler