Tekirdağ'da son 4 günde sahte içkiden 3'üncü ölüm
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içtiği belirtilen 70 yaşındaki Erdoğan Durak, hayatını kaybetti. Kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Emekli Erdoğan Durak, önceki gün aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erdoğan Durak’ın ölümüyle birlikte kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Saray ilçesinde 18 Aralık'ta sahte içki nedeniyle Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43) hayatını kaybetmişti.
Bu arada inceleme başlatan polis ekipleri, Erdoğan Durak'ın sahte içkiyi internet üzerinden aldığını tespit etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi
- Tevfik Göksu fena yakalandı
- Hakan Ural: Erdoğan'ı sevdiğim için hedef gösteriliyorum