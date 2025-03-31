Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 184 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.U.'nun üzerinde 184 sikke ve 11 obje ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Tekirdağ'da, jandarmanın, üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirdiği E.U., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Orta Cami Mahallesi'nde yaşayan E.U.'nun tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınıp durdurulan E.U.'nun üzerindeki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan E.U. ile ilgili inceleme sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- Valilik'ten 'geçmiş dönem' soruşturmasına ret!
- Özel'den tutuklu gençler için sert sözler