Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 184 sikke ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.U.'nun üzerinde 184 sikke ve 11 obje ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 184 sikke ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 13:09

Tekirdağ'da, jandarmanın, üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirdiği E.U., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Orta Cami Mahallesi'nde yaşayan E.U.'nun tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınıp durdurulan E.U.'nun üzerindeki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan E.U. ile ilgili inceleme sürüyor.


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