Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşının saldırısına uğradı, 6 yerinden bıçaklandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:10

Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı sokak üzerinde karşılaşan H.Ö. ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Çıkan kavga sonrası 6 yerinden bıçaklanan H.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.