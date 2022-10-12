Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşının saldırısına uğradı, 6 yerinden bıçaklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı arkadaşının saldırısına uğrayan 43 yaşındaki adam, 6 yerinden bıçaklandı.

IHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:10
Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşının saldırısına uğradı, 6 yerinden bıçaklandı
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Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı sokak üzerinde karşılaşan H.Ö. ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Çıkan kavga sonrası 6 yerinden bıçaklanan H.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


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