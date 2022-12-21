Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç kiralayıp, senet imzalatan ve çeşitli bahanelerle senetleri geri vermeyip, faiz işleten şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, önceki sabah belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, E.A., F.A., M.A.. ve A.K.'yi 'nitelikli yağma' ve 'tefecilik' suçlamasıyla gözaltına aldı.
SİLAHLARA EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ile 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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