Kayseri'de tefecilere operasyon: 2 gözaltı

29 Kasım 2022 Salı, 18:27

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kentte 2 kişinin tefecilik yaparak haksız ekonomik kazanç sağladığı ve devleti vergi kaybına uğrattığı belirlendi.

Şahısların işyerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise, çok sayıda pos makinesi ve not defterleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.



