Kayseri'de tefecilere operasyon: 2 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından tefecilik yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kentte 2 kişinin tefecilik yaparak haksız ekonomik kazanç sağladığı ve devleti vergi kaybına uğrattığı belirlendi.
Şahısların işyerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise, çok sayıda pos makinesi ve not defterleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.
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