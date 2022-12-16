İzmir'de 'tefecilik' operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, acil nakit para arayışındaki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırdığı, zorla senet imzalattığı ve icraya verdiği kişilerin maaşlarına kesinti yaptırdığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Bornova ve Buca'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Adreslerdeki aramalarda 27 doldurulmuş senet, borçlu ve alacaklı bilgisi bulunan çok sayıda not kağıdı, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
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