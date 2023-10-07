Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı.
Aramalarda 150 sentetik ecza, 45 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 6 gram eroin, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1130 lira ele geçirildi.
Adreslerde E.K, M.Z, A.A, B.E, C.P, M.K, D.H, M.Y, B.Ç, C.H, S.A, M.A. ve A.Y. gözaltına alındı.
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