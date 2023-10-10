Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 19 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:51

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:51

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine üstlerini aradığı G.D., K.K. ve S.A.'da 934 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 600 TL ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da 18 bin 412 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., K.K. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.