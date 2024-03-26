Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda şüpheli tutuklandı!
Tekirdağ'da polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 hafta içinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda; 725 gram skunk, 842 sentetik hap, 356 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 147 gram bonzai, 61 gram eroin, 2 tabanca, 55 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 TL ele geçirildi.
Uyuşturucularla ilgili 75 kişi hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklandı.
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