Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ'da polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:32
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda şüpheli tutuklandı!
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 hafta içinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda; 725 gram skunk, 842 sentetik hap, 356 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 147 gram bonzai, 61 gram eroin, 2 tabanca, 55 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 TL ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili 75 kişi hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklandı.


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