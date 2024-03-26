Şüpheli araçta 11 paket uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Samsun’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 kişinin üzerinde 11 paket esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisindeki 2 şahsın yapılan üst aramasında, satışa hazır 11 paket halinde 19,27 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olay ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Cami imamı tecavüz iddiasıyla tutuklandı