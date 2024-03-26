Şüpheli araçta 11 paket uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:14

Güncelleme: 26.03.2024 - 11:16

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisindeki 2 şahsın yapılan üst aramasında, satışa hazır 11 paket halinde 19,27 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olay ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.