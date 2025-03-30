Tekirdağ’da yağan dolu kar manzarası oluşturdu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı arazileri beyaza bürüdü.

Tekirdağ’da yağan dolu kar manzarası oluşturdu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 21:12

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi’nde aniden bastıran dolu, kısa sürede tarım arazilerini ve yolları kapladı.

Yurttaşlar dolu sonrası oluşan görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, bazıları bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Bölgedeki çiftçiler, dolunun ekili alanlara zarar verip vermediğini tespit etmek için arazilerinde incelemelere başladı.


Etiketler: #tekirdağ #malkara

İlgili Haberler

Tekirdağ Barosu'ndan kayyum ve tutuklamalara karşı protesto

Tekirdağ Barosu'ndan kayyum ve tutuklamalara karşı protesto
Tekirdağ'da ev yangını: 1 ağır yaralı, 4 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ağır yaralı, 4 kişi dumandan etkilendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler