Tekirdağ’da yağan dolu kar manzarası oluşturdu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı arazileri beyaza bürüdü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi’nde aniden bastıran dolu, kısa sürede tarım arazilerini ve yolları kapladı.
Yurttaşlar dolu sonrası oluşan görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, bazıları bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Bölgedeki çiftçiler, dolunun ekili alanlara zarar verip vermediğini tespit etmek için arazilerinde incelemelere başladı.
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