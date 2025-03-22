Tekirdağ'da ev yangını: 1 ağır yaralı, 4 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ağır yaralı, 4 kişi dumandan etkilendi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:31

Nusratiye Mahallesi Kömürcü 1'inci Sokak'ta Yaşar Erez'e ait 3 katlı binanın giriş katında, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

O sırada evde bulunanlar, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaşar Erez'in vücudunda yanıklar oluşurken 4 kişi dumandan etkilendi.

İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 5 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yaşar Erez, İstanbul'a sevk edildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #tekirdağ #Yangın #duman

İlgili Haberler

Kars'ta yatılı pansiyonda korkutan yangın: 200 öğrenci tahliye edildi!

Kars'ta yatılı pansiyonda korkutan yangın: 200 öğrenci tahliye edildi!
Ataşehir'de gecekonduda 'yangın' paniği: Komşulardan ev sahibine tepki!

Ataşehir'de gecekonduda 'yangın' paniği: Komşulardan ev sahibine tepki!
Bursa'da korkutan yangın: 5 kişi hastanelik oldu!

Bursa'da korkutan yangın: 5 kişi hastanelik oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler