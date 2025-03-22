Tekirdağ'da ev yangını: 1 ağır yaralı, 4 kişi dumandan etkilendi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.
Nusratiye Mahallesi Kömürcü 1'inci Sokak'ta Yaşar Erez'e ait 3 katlı binanın giriş katında, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.
O sırada evde bulunanlar, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaşar Erez'in vücudunda yanıklar oluşurken 4 kişi dumandan etkilendi.
İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 5 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Yaşar Erez, İstanbul'a sevk edildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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