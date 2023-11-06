Tekne kazası geçirmişti: Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi! Değişimi dikkat çekti
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte geçirdiği tekne kazasında yaralanan ve bir dizi operasyon geçiren Ali Sabancı, yaşananların ardından ilk kez görüntülendi. Doktoruna 'çak' hareketi yapan Sabancı'nın, keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Yunanistan adalarında ailesi ile deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan Ali Sabancı ilk kez sokakta görüldü.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sabancı, geçtiğimiz gün kontrollerü için Amerikan Hastanesi’ne geldi.
Doktor kontrolünden geçen Sabancı, çıkışta objektiflere takıldı. Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında hastane yatağında fotoğrafı yayınlanan iş insanı, ilk kez sokakta görüldü.
Keyfinin yerinde olduğu görülen Ali Sabancı, doktoruyla ‘çak’ yaptıktan sonra otomobiline binerek evine geri döndü.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.
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