Estetik operasyonlar için ABD'ye gitmişti: Vuslat Doğan Sabancı'dan haber var!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:45

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, eşi Ali Sabancı ile tekne kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yazdı

Yazıda yer alan bilgilere göre, ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı üç başarılı operasyon geçirdi.

Yzının ilgili kısmı şu şekilde:

"Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gideceğini yazmıştım. Vuslat Hanım, geçen hafta New York'a gitti. Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Hanım'ın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldığını öğrendim. Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Hanım tekrar bıçak altına yatacakmış. Dolayısıyla Vuslat Hanım'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği henüz belli değil.

Bu arada, bu zorlu süreçte, Vuslat Hanım'ın yanında annesi Sema Doğan varmış. İlk günden beri kızının başından ayrılmayan Sema Hanım, New York'ta da en büyük destekçisiymiş. Yüzünün görüntüsü yüzünden aynalara küsen Vuslat Doğan Sabancı, umarım bu ameliyatlarla eski sağlığına kavuşur ve İstanbul'a mutlu bir şekilde döner."

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.