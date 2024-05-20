Teknede ateş yakan 2 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:16

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:17

Tekirdağ'da yaşayan Faik Kırcı (44) ve Murat Beycan (35), Ovatekkeönü köyünde bulunan bir ahşap tekne atölyesine tekne siparişi verdi.

Üretim aşamasındaki tekneyi görmek için önceki gün kente gelen Kırcı ve Beycan, geceyi geçirmek için girdikleri inşa halindeki teknenin makine dairesinde ısınmak için boş boya kutusunun içinde ateş yaktı.

Sabah tersaneye gelen ustalar, Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ateşin dumanından zehirlenen Kırcı ve Beycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırcı ve Beycan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.