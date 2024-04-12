Bartın'da acı olay: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motokurye kurtarılamadı

Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:40

Güncelleme: 12.04.2024 - 09:24

Feci kaza, saat 05.30 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı mevkinde meydana geldi.

Karabük istikametinden Bartın yönüne giden Ömer Özyapı yönetimindeki 33 EDD 07 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Özyapı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MOTOKURYE OLARAK ÇALIŞIYORDU

Olay yerinde çok sık kaza meydana geldiğini söyleyen mobilya dükkanı sahibi Ertan Bakır, tedbir alınmasını istedi.

Motosikletin kaldırıma çarpması ve metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.