Bartın'da acı olay: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motokurye kurtarılamadı

Bartın’da sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet kaldırıma çarpıp, yaklaşık 150 metre sürüklendi. Sürücü Ömer Özyapı'nın (24) yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:40
Bartın'da acı olay: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motokurye kurtarılamadı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 05.30 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı mevkinde meydana geldi.

Karabük istikametinden Bartın yönüne giden Ömer Özyapı yönetimindeki 33 EDD 07 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Özyapı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MOTOKURYE OLARAK ÇALIŞIYORDU

Olay yerinde çok sık kaza meydana geldiğini söyleyen mobilya dükkanı sahibi Ertan Bakır, tedbir alınmasını istedi.

Motosikletin kaldırıma çarpması ve metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyunu Bartın’da kullandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyunu Bartın’da kullandı
Bartın'da seçimi kim kazandı? Bartın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....

Bartın'da seçimi kim kazandı? Bartın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....
Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!

Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’

Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’
Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı

Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı tabloyu açıkladı: 3870 yaralı, 26 ölü

Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı tabloyu açıkladı: 3870 yaralı, 26 ölü
İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…

İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…
Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu
Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!

Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!