Teknede avlanması yasak camgöz ve vatozlar ele geçirildi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:18

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 16:27

Akdeniz Koruma Derneği görevlileri, Gökova Körfezi'nin Akbük açıklarında, avlanmanın yasak olduğu kapalı sahada, deniz ürünleri avcılığı yapıldığını tespit etti.

Dernek üyelerinin ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, avcılığa kapalı ve yasak alanda, yasa dışı deniz ürünleri avcılığı yapıldığı tespit edilen dip trolü teknesini aradı.

Güvertede, avlanması yasak ve koruma altındaki 3 vatoz ile 1 camgöz cinsi köpek balığı bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, tekne sahibine 200 bin lira ceza kesti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri de yasa dışı avlanılan balıklara el koydu.





