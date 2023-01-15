Hayvanseverler sokak hayvanları için Ankara'da buluştu: 'Kürekle değil, yürekle geliyoruz'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:32

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 18:48

Fotoğraflar: Necati Savaş

81 ilden gelen hayvan hakları savunucuları Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıt Park’ta gerçekleşen “Büyük Ankara Buluşması”nda bir araya geldi. Birçok sivil toplum örgütünün desteklediği buluşmada bir hayvansever, farkındalık yaratmak için köpek maskesi giyerek kafese girdi.

Buluşmada, “Ta Urla’dan geldik”, “Tanrı köpeksiz sokak yaratmayı bilmiyor mu?”, “Dev barınaklara, sürgüne, esarete hayır” ve “Kürekle değil, yürekle geliyoruz” pankartları dikkat çekti.

Mitinge katılan kurumlar adına ortak açıklama yapan Haydar Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yerel yönetimlere hayvan barınağı için ormanlık alanlarda yer tahsis edileceği yönündeki açıklamasına karşı çıktı.

Özkan, bu alanların hayvan sayısında patlamaya ve yeni hayvan katliamlarına neden olacağını vurguladı. Bin 389 belediyenin bin 200’ünde bakımevinin olmadığını ve kısırlaştırma yapılmadığını belirten Özkan, tek çözümün sürdürülebilir kısırlaştırma olduğunu kaydetti.

“Kürekli eller kırılsın” sloganı atılan mitinge CHP Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi. Müzisyen Cüneyt Özgür de “Kürekle değil yürekle” ve “Bize emanet onlar” adlı şarkıları seslendirirken, 4 Şubat’ta hayvan barınaklarının önünde sembolik olarak ateş yakacaklarını ve kötü koşulları protesto edeceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Konya’nın Meram ilçesi Sefaköy Mahallesi’nde bulunan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra gözaltına alınan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. 2 Ocak'ta görülen davada köpeği öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın tahliyesine karar verilmişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, ‘örnek’ olarak göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Barınak çalışanları; Murat Bacak ve Sefa Çakmak ile Sorumlu Veteriner Hekimler hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.