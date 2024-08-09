Teknesinde kadın cesedi bulunmuştu: Tutuklandı!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 22:04

Güncelleme: 09.08.2024 - 22:04

Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. (39) ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ş.A'nın emniyetteki ifadesinde, yaşamını yitiren Hilmiye Tuğba Esgin'in arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki gün önce Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö. gözaltına alınmıştı.