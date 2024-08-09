Teknesinde kadın cesedi bulunmuştu: Tutuklandı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 22:04
Teknesinde kadın cesedi bulunmuştu: Tutuklandı!
Abone Ol google-news

Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. (39) ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ş.A'nın emniyetteki ifadesinde, yaşamını yitiren Hilmiye Tuğba Esgin'in arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki gün önce Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö. gözaltına alınmıştı.


İzmir haberleri tekne haberleri kadın cesedi haberleri

İlgili Haberler

Teknedeki buzlukta cesedi çıkmıştı: Ayrıntılar ortaya çıktı!

Teknedeki buzlukta cesedi çıkmıştı: Ayrıntılar ortaya çıktı!
İzmir'de kadın cinayeti! Teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu

İzmir'de kadın cinayeti! Teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
İzmir Seferihisar açıklarında teknede yangının ardından patlama: 6 yaralı

İzmir Seferihisar açıklarında teknede yangının ardından patlama: 6 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler