İzmir Seferihisar açıklarında teknede yangının ardından patlama: 6 yaralı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 07:56

Güncelleme: 29.07.2024 - 08:59

Olay, saat 22.00 sıralarında Seferihisar açıklarında Sığacık Mahallesi açıklarında Ege Denizinde meydana geldi.

Teos Marina'dan denize açılan bir tekne, iddiaya göre bir süre sonra marinaya dönerken, benzin deposunda çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Marinaya yaklaşık 300 metre uzaklıkta yaşanan patlamada tekne sahibi olduğu öğrenilen Hakan D. (60) ve 5 arkadaşı çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Alevler tekneyi sararken, yaralılar denize atlayarak canlarına kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, karadan da itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de marinaya geldi.

Sahil güvenlik ekibi denizde bulunan yaralıları kurtarıp, marinada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan muayenede yaralılarda 2. derece yanık olduğu tespit edildi. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanan tekne ise marinaya çekilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.