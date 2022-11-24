Teknoloji sektörüne destek: 100 kadın yazılımcı

24 Kasım 2022 Perşembe, 00:00

İstanbul’u teknoloji üssü yapacak yatırımlarıyla İBB, yazılım sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacına da destek sunuyor. 3 Ekim’de başlayan ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi’nde eğitimler tamamen ücretsiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken gerçekleştirilen proje ile en az 100 kadın yazılımcının sektöre kazandırılması hedefleniyor.

3 BİN BAŞVURU

Farmasi ve Fenerbahçe Üniversitesinin katkılarıyla İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yazılımcı Yetiştirme Projesi” için başvurular 6 Eylül’de alınmaya başlandı. Sektöre nitelikli genç yazılımcılar kazandırmayı hedefleyen projeye 3 bin kişi başvurdu. Yapılan sınavların ardından en yüksek puanı alan 40 aday, 3 Ekim’de Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi’nde eğitime başladı.

500 SAATLİK EĞİTİM

Kadın yazılımcı adayları, Fenerbahçe Üniversitesi ve Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğiyle verilen 500 saatlik teknik ve kişisel gelişim eğitimi alıyor. 72 gün sürecek eğitimleri, ilk grup Ocak 2023’te tamamlayacak.

Kasım 2022 ve Ocak 2023’te açılacak yeni sınıflar için başvurular sürüyor.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

• 100 Kadın Yazılımcı web sitesi, www.100kadinyazilimci.istanbul üzerinden başvuru formunu doldurabilirsiniz.

• İBB hizmetlerine tek elden ulaşım kolaylığı sağlayan ‘İstanbul Senin’ akıllı şehir uygulamasından da başvuru yapabilirsiniz.

İSTİHDAM DESTEĞİ BİO’DAN

Tamamen ücretsiz Yazılımcı Yetiştirme Projesi’nde; derslere düzenli katılım sağlayan ve sınavlarda başarılı olarak mezun olmaya hak kazananlara, Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) aracılığıyla istihdam desteği sağlanıyor.

İlknur Tepe

YAZILIMCI ADAYI

“Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum. Özel bir şirkette ‘Veri Bilimci’ olarak çalışıyorum. Yazılım tarafımı güçlendirmek ve kariyer yolculuğumda farklı bir alana geçiş yapmak için bu harika programa başvurdum. Kadınların azınlıkta olduğu bilişim dünyasında, böylesine güzel bir projenin içinde bulunmak bana güç veriyor. Biz kadınlar her şeyi yapabilecek kabiliyetteyiz. Bu projeler görünürlüğümüzü artıracak. Hem bilişim sektöründe hem de diğer tüm alanlarda var olacağız ve bu varlığımızı daha da katlayarak diğer nesillere aktaracağız.”

Şerife Gökdaş

YAZILIMCI ADAYI

“Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca girişimciliğe duyduğum ilgi beni yazılım sektörüne yönlendirdi. Projeyi gördüğümde çok heyecanlandım. Eğitim sonrasında yazılım alanında çalışmak istiyorum. İlerleyen süreçlerde üniversitede aldığım eğitimi yazılım tecrübelerimle birleştirerek kendi şirketimi kurmak istiyorum. Bir kadın girişimci olarak ülkeme olan borcumu elimden geldiğince ödemek istiyorum. Bana böyle bir fırsat sunulduğu için bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Gamze Ayyıldız Abi

YAZILIMCI ADAYI

“Çevre Yüksek Mühendisi olarak çalışıyorum. İBB’nin ‘100 Kadın Yazılımcı’ projesi tanıtımını gördüm ve hemen başvurdum. Eğitimin programlamaya giriş aşamasından başlayarak güncel yazılım dillerini kapsaması benim gibi farklı alanlardan gelenler için çok iyi düşünülmüş. Ayrıca, eğitim sonrasında istihdam imkanının da olması sebebiyle eğitimlere heyecanla katılıyoruz. Hedefim; farklı bir mühendislik alanından mezun birisi olarak bilişim sektöründe de kendimi ispatlamak ve alanında tecrübeli bir kadın yazılımcı olarak sektöre katkıda bulunabilmek.”

Zeynep Neyza Akçabay

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI

“Cumhuriyetin 100. yılında 100 kadın yazılımcı geleceği kodluyor, sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu projede hedefimiz; teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak. Kariyerine bilişim alanında yön vermek isteyen 3 bin 500’den fazla aday başvuruda bulundu, tüm adaylar titizlikle incelendi. Başvuran adaylar öncelikle yazılı sınava alındılar. Yazılı sınavın ardından Bölgesel İstihdam Ofisi Kariyer Danışmanları ve Fenerbahçe Üniversitesi (FBÜ) yetkililerince yapılan sözlü mülakatın sonucunda, başarı puanına göre sıralamada en üstte olan 40 aday, 3 Ekim’de eğitimlerine başladı. İlerleyen dönemde yeni sınıflarımız da açılacak.”

İSTANBUL, TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin İlk Veri Laboratuvarı

İBB Başakşehir Veri Laboratuvarı, Türkiye’nin ilk veri laboratuvarı. Merkezde; veri ve yapay zeka alanında fikir ve projelerin geliştirilmesi, girişimcilerin desteklenmesi, kurumların, öğrencilerin ve ilgili uzmanların network oluşturmaları, iş birliği yapmaları amacıyla eğitim, etkinlik ve girişimcilik faaliyetleri yürütülüyor. Teknoloji Trendleri, İnovasyon Zirvesi, Sektörel Yapay Zeka Günleri, Geleceğin Teknolojileri gibi etkinliklerle farkındalık yaratılıyor.

www.verilaboratuvari.istanbul

TECH İstanbul Zemin İstanbul’da

Zemin İstanbul teknoloji ve girişimcilik platformu TECH İstanbul; yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için proje fikirlerini, teknoloji üreticilerini, kullanıcı ve yatırımcıları buluşturuyor. “Akıllı Şehir, Finans ve İnovasyon Konuşmaları, Girişimcilik Sohbetleri, Dijital Dönüşüm, Blok Zincir Sohbetleri, Büyük Yazılımcı Buluşmaları” gibi etkinliklerle teknoloji meraklılarının gelişimine katkı sunuluyor.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü tarafından açılan TECH İstanbul; mobilite, çevre, enerji ve fintech teknolojileri üzerine ileri aşama girişimleri İBB birim ve iştirakleriyle bir araya getiriyor. Ürünlerin geliştirilmesine önderlik ediyor.

www.tech.istanbul

İBB Teknoloji Atölyeleri

Teknoloji Atölyeleri, teknoloji atılımı yapacak bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla açıldı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile kurulan atölyelerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine teknoloji üretimi eğitimleri veriliyor. Teknoloji atölyeleri 8 merkezde gerçekleştiriliyor; Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Beyoğlu Zemin İstanbul, Güngören İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi ve Pendik Dolayoba Kültür Merkezi.

www.teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul

Oyun Geliştiriciler OGEM’de

İstanbul’un kamu destekli ilk oyun geliştirme merkezi ‘OGEM’, İBB iştiraki Medya AŞ ve online oyun geliştirme ağı Game Factory iş birliği ile Aralık 2021’de hizmete açıldı. İstanbul’u dijital oyun sektörünün merkezlerinden biri yapmayı hedefleyen Oyun Geliştirme Merkezi’nde (OGEM), hayalindeki oyun şirketini kurmak isteyen girişimcileri, sektörden mentorlarla bir araya getiriyor. Burada deneyimlerini paylaşarak birlikte çalışma şansı bulan ekipler, oyunlarını tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisine sunabilmeleri için destekleniyor.

www.ogem.istanbul