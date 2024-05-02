Teksas değil, Esenler! 5 kez silahla saldırıp 'Sonunuz böyle olacak' diyerek paylaştılar...

Esenler'de bir grup şüpheli, husumetlilerine ait 4 farklı adrese 5 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydeden şüpheliler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda, "Sonunuz böyle olacak" dedi.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:33
Teksas değil, Esenler! 5 kez silahla saldırıp 'Sonunuz böyle olacak' diyerek paylaştılar...
Abone Ol google-news

Filmleri aratmayan olay, Esenler'de geçen günlerde 4 farklı adreste gerçekleşti.

Araçlarıyla husumetlilerinin evlerine giden şüpheliler, camdan çıkardıkları tabancayla tehditler savurup ateş açtılar. İkisi site, ikisi de apartman olmak üzere toplam 4 eve kurşun yağdırıp cep telefonu kameralarıyla kaydettiler.

Şüpheliler, Menderes Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katına salı günü saldırı gerçekleştirdi. Çarşamba günü buraya tekrar gelen yüzleri maskeli 2 saldırgan, araçlarından inip tabancalarla kurşun yağdırdı.

"SONUNUZ BÖYLE OLACAK"

Bir yakınları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çektikleri saldırı görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan şüpheliler açıklama olarak, "Sonunuz böyle olacak" dedi.

Yapılan toplam 5 saldırı anı şüpheliler tarafından kaydedilip


Esenler haberleri

İlgili Haberler

Esenler Otogarı'nda seçim hareketliliği: 'Uçak fiyatına eşdeğer durumda'

Esenler Otogarı'nda seçim hareketliliği: 'Uçak fiyatına eşdeğer durumda'
Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?

Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?
Karıncaların desenlerinin gizemi çözüldü

Karıncaların desenlerinin gizemi çözüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Teşkilatlara neşter: 31 Mart sonrası ikinci parti konumuna düşen AKP’de, fatura ‘çalışmayana’ kesiliyor

Teşkilatlara neşter: 31 Mart sonrası ikinci parti konumuna düşen AKP’de, fatura ‘çalışmayana’ kesiliyor
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı
Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor
DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'

DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'
Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü

Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'

Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'
Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya ortak oluyor

Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya ortak oluyor