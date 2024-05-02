Teksas değil, Esenler! 5 kez silahla saldırıp 'Sonunuz böyle olacak' diyerek paylaştılar...

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:33

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:34

Filmleri aratmayan olay, Esenler'de geçen günlerde 4 farklı adreste gerçekleşti.

Araçlarıyla husumetlilerinin evlerine giden şüpheliler, camdan çıkardıkları tabancayla tehditler savurup ateş açtılar. İkisi site, ikisi de apartman olmak üzere toplam 4 eve kurşun yağdırıp cep telefonu kameralarıyla kaydettiler.

Şüpheliler, Menderes Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katına salı günü saldırı gerçekleştirdi. Çarşamba günü buraya tekrar gelen yüzleri maskeli 2 saldırgan, araçlarından inip tabancalarla kurşun yağdırdı.

"SONUNUZ BÖYLE OLACAK"

Bir yakınları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çektikleri saldırı görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan şüpheliler açıklama olarak, "Sonunuz böyle olacak" dedi.

Yapılan toplam 5 saldırı anı şüpheliler tarafından kaydedilip