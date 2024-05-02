Teksas değil, Esenler! 5 kez silahla saldırıp 'Sonunuz böyle olacak' diyerek paylaştılar...
Esenler'de bir grup şüpheli, husumetlilerine ait 4 farklı adrese 5 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydeden şüpheliler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda, "Sonunuz böyle olacak" dedi.
Filmleri aratmayan olay, Esenler'de geçen günlerde 4 farklı adreste gerçekleşti.
Araçlarıyla husumetlilerinin evlerine giden şüpheliler, camdan çıkardıkları tabancayla tehditler savurup ateş açtılar. İkisi site, ikisi de apartman olmak üzere toplam 4 eve kurşun yağdırıp cep telefonu kameralarıyla kaydettiler.
Şüpheliler, Menderes Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katına salı günü saldırı gerçekleştirdi. Çarşamba günü buraya tekrar gelen yüzleri maskeli 2 saldırgan, araçlarından inip tabancalarla kurşun yağdırdı.
"SONUNUZ BÖYLE OLACAK"
Bir yakınları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çektikleri saldırı görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan şüpheliler açıklama olarak, "Sonunuz böyle olacak" dedi.
Yapılan toplam 5 saldırı anı şüpheliler tarafından kaydedilip
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