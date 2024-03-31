Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?
Esenler seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Esenler'de hangi aday ne kadar oy aldı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?
Esenler yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Mehmet Tevfik Göksu
CHP
Hasan Dalkıran
İYİ Parti
Şeh Ömer Kara
Yeniden Refah
Mahmut Okudan
Zafer Partisi
Vehbi Şükranlı
Saadet
İbrahim Bitiş
TİP
Erkan Bilge
HÜDA PAR
Suphan Çelik
DEVA Partisi
Arslan Arslan
Gelecek Partisi
Mustafa Kaplan
ESENLER'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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