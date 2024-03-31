Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:01

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:01

Esenler yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Mehmet Tevfik Göksu

CHP

Hasan Dalkıran

İYİ Parti

Şeh Ömer Kara

Yeniden Refah

Mahmut Okudan

Zafer Partisi

Vehbi Şükranlı

Saadet

İbrahim Bitiş

TİP

Erkan Bilge

HÜDA PAR

Suphan Çelik

DEVA Partisi

Arslan Arslan

Gelecek Partisi

Mustafa Kaplan

ESENLER'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.