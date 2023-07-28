Teksas değil, Gaziosmanpaşa... Sokak ortasında önce darbettiler, sonra vurdular!
İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokakta yürüyen bir kişi karşılaştığı husumetlileri tarafından saldırıya uğradı. Yumruk ve tekmelerle husumetlisine saldıran şahıslardan birisi darbettikleri şahsı silahla yaraladıktan sonra araca binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Gaziosmanpaşa’da önceki gün öğle saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi, iddiaya göre husumetlileri ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan sözlü tartışma sonrası şahıs, husumetli olduğu 4 kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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