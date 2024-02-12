Tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:33

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:34

Alınan bilgilere göre, Beşiri Organize Sanayi Bölgesine işçi götüren seyir halindeki plakası öğrenilmeyen minibüs ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralan 15 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.