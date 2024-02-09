Batman'da 221 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı

Batman'nın Sason ve Kozluk ilçelerinde kardan kapanan 221 yerleşim yerinin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:16
Abone Ol google-news

Kentteki kar yağışı, özellikle Sason ve Kozluk ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

2 ilçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle kapanan 101 köy ve 120 mezraya ait bin 37 kilometrelik yol, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı. Sason ilçesinde yolu kapalı 6 mezrada da yol açma çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, diğer ilçelerde ulaşıma kapalı yolların bulunmadığı belirtilerek, "15 Ocak tarihinden itibaren Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle İl Özel İdaresi'nin başlatmış olduğu karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, Sason ve Kozluk ilçelerinde toplamda 101 köy ve 120 mezraya ait olan bin 37 kilometrelik yol ağı ulaşıma açıldı. Sason ilçesindeki 6 mezrada karla mücadele devam ediyor. Ekipler sahada aktif olarak çalışıyor ve normalleşmenin en kısa sürede sağlanması için gerekli önlemler alınıyor. Buna ek olarak diğer ilçelerimizde ise ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor" denildi.


İlgili Haberler

Batman’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Batman’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Batman’da faciadan dönüldü: Gelin arabası ambulansla çarpıştı!

Batman’da faciadan dönüldü: Gelin arabası ambulansla çarpıştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da

Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Genç kaymakamlar rahatsız

Genç kaymakamlar rahatsız
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!