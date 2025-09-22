Tele 1'den KJ açıklaması: 'Yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz'

Tele 1 kanalında "Türkiye'nin yönü" programında yayıma gösterilen bir KJ tartışmalara neden oldu.

Söz konusu KJ iktidara yakın yayın organları tarafından haberleştirildi, tepki gösterildi.

Tele 1'in yayın kurulu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

Tele 1'in açıklaması şöyle:

"Dün gece (21 Eylül 2025) Tele1 ekranına gelen “Türkiye’nin Yönü” programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz."

Tele 1'de tartışmalara neden olan KJ.