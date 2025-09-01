Tele 1 ekranı karartıldı: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in hedefinde eleştiriler var

Tele 1 ekranı RTÜK kararı ile 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece karartıldı. Kanal, 5 gün kapalı olacak.

Karara yönelik kamuoyunda tepkiler sürerken RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama geldi. Şahin, tepkileri hedef aldı.

"Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, "Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"KONU, 'YETER Kİ BU İKTİDAR GİTSİN, GEREKİRSE DARBE OLSUN' MANTIĞIDIR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in X hesabından yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde:

"Yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacakları bellidir. Tele1 Televizyonu’na da ısrarlı yapıcı uyarılarımıza rağmen 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanmıştır.

Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK’ü hedef alanlara sormak lazım: Sizler için ilgili cezaya konu olan; “15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.”, “Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.”, “Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hâl ilan edip Cumhuriyet'i imha etti.”, “Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi.” sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?

Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile “Ben 15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum.” cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK’ü hedef almalarını gayet iyi anlıyoruz. Çünkü konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, gazetecilik, eleştiri hakkı değil. Konu, “Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun.” mantığıdır. Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."