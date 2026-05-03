TELE 1’in satışa çıkarılmasına ilişkin süreç devam ederken, avukatlar itiraza hazırlanıyor: Basına radikal müdahale

Genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kayyım atanan Tele1’in satışa çıkarılmasına tepkiler sürüyor. 17 Haziran’da yapılacağı açıklanan satış işlemi öncesi kanal avukatları itiraza hazırlanıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Tele 1 avukatı Bilgütay Hakkı Durna, öncelikle Merdan Yanardağ’a yöneltilen casusluk suçlamasının TMSF’nin kayyım atama maddeleri içinde bulunmadığını söyledi. Bu durumun en başından hukuk ihlali olduğunu belirten avukat Durna, “Masumiyetinden ve beraat edeceğinden şüphe duymadığımız müvekkilimize ilişkin davanın sonucunun beklenmeden bu işlemin yapılması, basın özgürlüğüne yönelik en radikal müdahale yöntemi anlamına geliyor” dedi.

‘AYM’YE BAŞVURDUK’

Kayyım kararına yönelik sulh ceza mahkemesine yapılan itirazın reddedildiğini anımsatan avukat Durna, “Kayyum kararına ilişkin AYM’ye başvuruda bulunduk. Tele 1’in yalnızca ekonomik gerekçelerle satışa çıkarıldığının söylenmesi gerçekçi değil. Anayasa ile koruma altına alınan mülkiyet hakkı ve masumiyet karinesini hedef alan bu işlem bir an önce durdurulmalı” çağrısında bulundu.

Tele 1’in satışa çıkarılmasına tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Arif Anıl Öztürk, “Tele 1’in TMSF eliyle haraç mezat satışa çıkarılması, şekli bir idari işlem maskesi ardına saklanmış, esasında Cumhuriyetin anayasal nizamını hedefe koyan ağır bir siyasi tasfiye operasyonudur” dedi.

“Ortada kesinleşmiş hiçbir yargı kararı yokken bağımsız bir medya kuruluşunun ‘ticari bütünlük’ kılıfıyla tasfiye sürecine sokulması, anayasa’nın 38. maddesindeki masumiyet karinesinin fiilen lağvedilmesidir” diyen avukat Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “35. madde ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına yapılan bu saldırı, ölçülülük veya kamu yararı gibi evrensel ilkelerle açıklanamaz; bu, devlet gücü kullanılarak icra edilen açık bir çöktürme ve mülksüzleştirme eylemidir. İşlemin gerçek maksadı hukuku tesis etmek değil; muhalif bir mevziyi düşürerek susturmak ve yaratılan bu boşluğu yandaş sermayeye peşkeş çekmektir. Hukuk devletini savunmak, bu siyasi gaspa ve anayasasızlaştırma cüretine boyun eğmemekle başlar.”

BAŞLANGIÇ BEDELİ 28 MİLYON TL

Resmi Gazete’nin 25 Nisan sayısında yayımlanan karara göre satış, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılacak. 16 Haziran’da sona erecek açık artırma için tahmini başlangıç bedeli 28 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma 17 Haziran saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.