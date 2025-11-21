Cumhuriyet Gazetesi Logo
TELE 1 kayyımı 32 kişiyi işten çıkardı

21.11.2025 22:33:00
TELE 1 Ankara temsilcisi sorumlusu Ömer Ödemiş TELE 1 kayyımının 32 kişiyi kovduğunu duyurdu.

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından TELE 1'e kayyum atanan İbrahim Paşalı'nın 32 çalışanı kovduğu iddia edildi.

Gazeteci Ömer Ödemiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TELE 1 kayyımının Ankara ve İzmir'de 32 kişiyi işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. Ödemiş paylaşımında kullandığı görselle iş akdi sonlandırılacak kişileri belirtti.

 

