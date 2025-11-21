TELE 1 kayyımı 32 kişiyi işten çıkardı

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından TELE 1'e kayyum atanan İbrahim Paşalı'nın 32 çalışanı kovduğu iddia edildi.

Gazeteci Ömer Ödemiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TELE 1 kayyımının Ankara ve İzmir'de 32 kişiyi işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. Ödemiş paylaşımında kullandığı görselle iş akdi sonlandırılacak kişileri belirtti.

TELE1'e Atanan Kayyum 32 kişinin işine son verdi. Bu ciddi bir haber ve hiç bir haber kanalı!.. deginmedi bile..

Haber diye başbakan bağıran haber kurumları bile görmedi.. Ne diyelim..

Söyleyeceklerimi şimdilik saklayalım.. pic.twitter.com/EB2JYo7eLY