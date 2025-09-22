Tele1'deki KJ'ye AKP'den sert tepki: 'Gereğinin yapılması gerekir'

Tele1'de dün gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ sosyal medyada gündem oldu.

Tele1, söz konusu ifadelerle ilgili açıklamasında "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" dedi.

AKP'DEN TEPKİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilgili kanalın özür dilediğini hatırlatarak, “Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASI GEREKİR"

İşte Çelik'in açıklamaları;

"Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."