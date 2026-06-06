TELE1'in satışı durduruldu: 'Bu karar mahkemeye ait değil'

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı TELE 1’in satışına yönelik ihale durduruldu.

Daha önce 17 Haziran’da satış işleminin yapılacağı duyurulan kanalın satışı, TMSF’nin talebi ile durduruldu.

Kanalın avukatları tarafından kanalın satışıyla ilgili açılan “yürütmenin durdurulması talepli" iptal davasının görüldüğü İstanbul 10. İdare Mahkemesine TMSF tarafından bir dilekçe sunuldu.

Dilekçede “İhalenin tatil edilerek mezkur ticari ve iktisadi bütünlüğünün satıştan çekilmesine karar verilmiştir. Dava konusuz kalmıştır” ifadeleri yer aldı.

‘KARAR TSMF’E AİT’

Gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, “Öncelikle altını çizmek gerekiyor ki bu karar, bir mahkeme kararı değil, TMSF’nin kararı” dedi.

‘YARIN KARAR DEĞİŞEBİLİR’

Kanal için 28 milyon lira fiyat belirlendiğinde bunun çok düşük bir meblağ olduğunu söylediklerini anımsatan avukat Durna, sözlerine şöyle devam etti:

“Belirlenen bu fiyatla çalışanların alacaklarının bile karşılanamayacağını söylemiştik. Bu en başından beri belli olduğu halde TMSF şimdi böyle bir karar verdi. Bu kararın arka planını bilemiyoruz. Ancak yarın bu karardan vazgeçilip yeniden kanal satışa çıkarılabilir. O yüzden bir an önce açtığımız davalarda adaletin yerini bulmasını, Yanardağ’ın özgür kalmasını ve TELE1’in yeniden çalışanlarının kanalı olmasını istiyoruz.”