Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Antalya’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği teleferik kazası ile ilgili Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 yurttaş hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
12 Nisan Cuma günü Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Trafik kabinin düştüğü ve can aldığı kazada 54 yaşındaki Memiş Gümüş hayatını kaybetti. Kabinden düşen 7 yaralı yurttaşın tedavi altına alındı.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLİDİ
Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazası ile ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
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