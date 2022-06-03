'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 10 ilde, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'hakim' veya 'savcı' olarak tanıtıp 'kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, çarşamba günü Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 26 cep telefonu, 32 sim kart, 11 farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, 1 altın bilezik, 2 altın kolye, 16 bin 800 TL ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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