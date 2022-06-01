'Polis' yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama
Erzincan'da, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, dükkan sahibi S.Ş.'nin 14 bin 400 TL'sini dolandıran ve akraba olan 2 şüpheli, tutuklandı.
Olay, İzzetpaşa Mahallesi'ndeki Biriketçiler Sitesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirlenen S.Ç. ve S.Ç., S.Ş.'ye ait iş yerine gitti. Başka yerde malzeme ölçümü yapması için S.Ş.'yi otomobile alan 2 şüpheli, kendilerini 'polis' olarak tanıttı.
"SENİN YÜZ KIZARTICI SUÇUN VAR" DEYİP DOLANDIRMIŞLAR
Daha sonra S.Ş.'ye "Senin yüz kızartıcı suçun var. Emniyetteniz, bunun cezası 30 bin TL" diyen şüpheliler, dükkan sahibinin 14 bin 400 lirasını alarak bölgeden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan S.Ş., durumu polise bildirdi. İnceleme sonucu 2 şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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