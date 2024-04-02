Telefon dolandırıcısı 8 şüpheli yakalandı, Emniyet'ten uyarı geldi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:57

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:57

Telefonda kendisini ‘cumhuriyet savcısı, hakim, emniyet ve jandarma görevlisi’ olarak tanıtıp, ‘adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı’ şeklinde söylemlerle baskı altına alarak para ve ziynet eşyalarının elden alınması olaylarına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince projeli çalışma yapıldı.

5 ayrı olayda 6 farklı müştekinin aynı yöntemle toplam 17 milyon 900 bin lira para ve ziynet eşyalarının elden alınarak dolandırıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince Antalya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Alanya'da 1 şüpheli, Şanlıurfa'da 7 şüpheli olmak üzere olayları organize eden şahısların da arasında bulunduğu toplam 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyaller ve metamfetamin narkotik madde ele geçirildi.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

"ASLA İNANMAYIN"

Emniyet birimleri, "Vatandaşlarımız bu tür telefonla kendisini kamu görevlisi polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtan ve size suç isnat eden, telefonunuzun sim kartının kopyalanarak terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen, belirli adresleri göstererek buralara operasyon yapılacağı ile ilgili para ve altın bıraktırılarak şüpheli şahısların yakalanacağını söyleyen şahıslara asla inanmasın. Bu tür olayların dolandırıcılık olayı olduğunu ve en yakın kolluk kuvvetlerine gitmelerini veya 112’yi arayarak bilgi vermeleri gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz" ifadesine yer verdi.