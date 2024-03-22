'Emniyettenim' diyerek sürücüye saldırmıştı... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:45

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:49

Olay, Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 HBC 213 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.

Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin sosyal emdya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"GEREĞİ YAPILDI-7

Sosyal medyada yer alan ve “İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı* başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır.

Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür.

"SİVİL VATANDAŞ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir.

Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."